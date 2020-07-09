РИАМО - 9 июл. Из-за сильных ливней вечером 8 июля подтопило 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех СНТ в сельском поселении Горетовское Можайского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Силами ПСО-1 были эвакуированы 20 человек (из них 3 детей)», - отмечается в материале.

Спасатели и инженеры устраняют засоры дренажной системы и малых проточных гидронимов и перекачивают воду из подтопленных участков.

В работе задействованы 106 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС 19 человек и 5 единиц техники.

Вечером 8 июля в Московском регионе прошли сильные дожди. В Москве и Подмосковье до четверга был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы.