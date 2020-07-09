РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске на базе Дворца молодежи в июле-августе сформируют временные трудовые бригады для несовершеннолетних, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (г.о.Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«В июле-августе на базе Дворца молодежи сформируют временную трудовую бригаду для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Оплата труда участников составит 7 750 рублей. Работа во Дворце - это всегда интересно, полезно и поучительно. Приходите и становитесь членом дворцовской команды», - говорится в сообщении.

По вопросу трудоустройства нужно позвонить по телефону: 8(965)306-68-43.