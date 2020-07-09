РИАМО - 9 июл. В Московской области умерли девять пациентов с коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, за весь период скончались 979 заболевших, сообщает областной оперштаб по Covid-19.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 192 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования достигло 59 908.

За сутки выздоровели 372 человека, за весь период врачи региона вылечили 39 922 пациента.

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9 ИЮЛЯ

- Ограничения на работу аттракционов и парков отменят в Москве с 13 июля. Однако по‑прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно‑досуговых мероприятий.

Образовательные организации в Москве заработают без ограничений с 13 июля. Полноценный учебный год планируется начать уже с 1 сентября.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 192 больных, в Москве - 568.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.