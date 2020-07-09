РИАМО - 9 июл. Мошенники начали создавать фейковые страницы интернет-магазинов, чтобы красть деньги у россиян, количество таких краж увеличилось в шесть раз за период карантина, по данным Group-IB, пишет газета «Известия».

«На этих ресурсах для посетителя, покупающего товары или услуги, отображается платежная форма, а фактически совершается операция по переводу средств на карту злоумышленника. В июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 таких атак», — говорится в материале.

Мошенники подделывают онлайн-магазины по продаже масок, санитайзеров, а также создают фейки крупных торговых онлайн-площадок.

Рост такого мошенничества связывают развитием онлайн-торговли.

Начальник департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков отметил, что компания зафиксировала резкий рост числа попыток интернет-мошенничества. Клиенты обращаются с жалобами примерно 100 раз в неделю.

«Часто на таких платформах можно увидеть выгодные предложения, чем и пользуются мошенники, заманивая привлекательной ценой», — уточнил Плешков.

Также рост случаев мошенничества зафиксировали в Райффайзенбанке и Сбербанке.