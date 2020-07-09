РИАМО - 9 июл. Мошенники начали создавать фейковые страницы интернет-магазинов, чтобы красть деньги у россиян, количество таких краж увеличилось в шесть раз за период карантина, по данным Group-IB, пишет газета «Известия».
Мошенники подделывают онлайн-магазины по продаже масок, санитайзеров, а также создают фейки крупных торговых онлайн-площадок.
Рост такого мошенничества связывают развитием онлайн-торговли.
Начальник департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков отметил, что компания зафиксировала резкий рост числа попыток интернет-мошенничества. Клиенты обращаются с жалобами примерно 100 раз в неделю.
«Часто на таких платформах можно увидеть выгодные предложения, чем и пользуются мошенники, заманивая привлекательной ценой», — уточнил Плешков.
Также рост случаев мошенничества зафиксировали в Райффайзенбанке и Сбербанке.
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