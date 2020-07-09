РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска обрезали деревья у многоквартирных домов, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Выполняя многочисленные обращения граждан, сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» привлекли работников МБУ ПКБ городского округа Подольск для обрезки деревьев у многоквартирных домов №№3 и 17 в поселке Дубровицы», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Деревья ограничивали доступ света в окна жителей.