РИАМО - 9 июл. В топ-менеджменте Сбербанка в Московской области произошли кадровые изменения, на должность управляющего Южным головным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк назначен Сергей Лукиян, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Лукиян окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2002 году он окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «Юриспруденция». В 2008 году успешно завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Также в 2012 он прошел обучение по программе MBA, а в этом году закончил London Business School.

«В Сбербанке Сергей работает более 19 лет. Свой трудовой путь в банке он начал в 2001 году в должности кредитного инспектора. В 2015 году Сергей занял пост управляющего Калужским отделением Среднерусского банка», - говорится в сообщении.

За время работы в Калужском отделении под его руководством было реализовано сразу несколько крупных проектов по цифровизации региона, в частности: оборудование офисов МФЦ терминалами банка, для сокращения времени обслуживания жителей региона, и внедрение первыми в стране облачной индустриальной системы управления муниципальными службами «Монитор мэра» в Калуге. Эта система позволяет не только ставить задачи службам, но и контролировать их выполнение. Об успехе в реализации этого проекта в Калуге говорит тот факт, что правительством региона было рекомендовано тиражировать его на все муниципальные образования Калужской области.

Также из стратегически важных проектов регионального масштаба стоит отметить соглашение о сотрудничестве по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций на территории Калужской области, заключенное в II квартале 2020 года между правительством региона и Сбербанком. Оно предполагает сразу несколько ключевых направлений сотрудничества: привлечение инвестиций, инфраструктурные и строительные проекты, поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.