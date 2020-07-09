РИАМО - 9 июл. На 20 пересадочных станциях Московских центральных диаметров разместили 41 яркий указатель «Место встречи».

Указатели «Место встречи» хорошо зарекомендовали себя в метро. Пассажиры сами обратились в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с предложением разместить подобные наклейки на станциях диаметров.

На сегодня уже размещено 18 указателей на станциях первого диаметра, и 23 – на станциях второго диаметра.

Так, указатели появились на станциях: Царицыно, Кубанская, Текстильщики, Новохохловская, Москва-Товарная, Курская, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Стрешнево, Тушинская, Волоколамская МЦД-2, Савеловская, Белорусский вокзал, Беговая, Тестовская, Окружная, Фили, Славянский бульвар и Кунцевская МЦД-1.

Чаще всего наклейки размещают в середине платформы станции под навесом, в погодном модуле и в кассовой зоне. Данные таблички помогают пассажирам найти друг друга на станциях.

Они исполнены в виде ярко-красного сердца с рукопожатием и надписью «Место встречи» на русском и английском языках. Около этих указателей пассажиры могут назначать встречу, свидание, сбор туристических групп.

На сегодняшний день на МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский работают 59 станций, с 20 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

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