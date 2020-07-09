РИАМО - 9 июл. В Московском зоопарке вылупились птенцы красных и розовых фламинго, их можно увидеть у Большого пруда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этим летом в нашем зоопарке на свет появились пятеро птенцов краснокнижных фламинго — один розовый и четверо красных. Получая регулярное потомство редких пернатых, мы создаем резервную популяцию двух видов в неволе», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что когда малыши подрастут, их отправят в ведущие зарубежные или российские зоосады, чтобы сформировать новые пары с обитающими там фламинго.

Оба вида этих птиц занесены в Международную Красную книгу. Численность фламинго в естественной среде сокращается.