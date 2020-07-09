РИАМО - 9 июл. На выходных в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 28-30 градусов, также возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В пятницу Московский регион окажется под влиянием гребня высокого атмосферного давления. В этот день будет переменная облачность без осадков. В Москве 22-24 градуса, в Подмосковье 20-25 градусов», — сказал собеседник агентства.

В субботу по территории региона будет проходить теплый атмосферный фронт. Во второй половине дня ожидаются небольшие дожди. В Москве ожидается 26-28 градусов. В Подмосковье воздух прогреется от 24 до 29 градусов.

В воскресенье также будет переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 27-29 градусов в Москве, а в области — до 25-30.