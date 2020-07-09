РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Полицейские Красногорска задержали 31-летнего местного жителя за кражу велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что из подъезда дома на улице Ленина неизвестный похитил велосипед. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 31-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.