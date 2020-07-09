РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. На территории ТЦ «МЕГА Белая дача» в Котельниках появились летние веранды для удобства посетителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На территории Котельников расположен один из самых больших в Европе торговых центров - «МЕГА Белая дача». Согласно стандарту безопасности на данный момент запрещена работа фуд-корта внутри. Вместе с тем, объекты общественного питания могут функционировать на вынос.

«Для удобства гостей и с учетом всех требований стандартов, руководство «МЕГА Белая дача» организовало на своей территории зоны с летними верандами. Они одни из первых реализовали данный проект, ведь безопасность - это главный приоритет в настоящее время», - говорится в сообщении.