РИАМО - 9 июл. Сельхозпроизводители Московской области начали уборку урожая ранней капусты, они собрали около 120 тонн этой культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сезон уборки урожая молодой капусты начался. В этом году затяжная весна, не очень теплый май и дождливый, нежаркий июнь, а также пандемия коронавируса несколько отодвинули сроки уборки. Несмотря на это, мы вырастили неплохой и качественный урожай и начали поставки ранних сортов на прилавки сетей и рынков», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Первую партию капусты для жителей столицы и Подмосковья поставили аграрии городских округов Озеры и Серпухов.

«В Серпухове убрали 2 гектара и собрали 55 тонн ранней капусты, в Озерах также с площади 2 гектара собрали более 65 тонн. К примеру, только озерский агрохолдинг «ОСП агро» с 1,2 гектара убрал 38 тонн свежей капусты ранних сортов. А всего площадь посадки капусты на предприятии составила 253 гектара», - отметил Разин.

Также он добавил, что основные объемы овощей в Подмосковье начнут убирать в конце августа и осенью.