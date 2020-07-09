РИАМО - 9 июл. На территории Подмосковья за минувшие сутки выявили 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировано 59 908 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Также за все время эпидемии в Подмосковье скончались 979 заболевших. Выздоровели и выписались 39 922 пациента с подтвержденным Covid-19.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.