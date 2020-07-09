РИАМО - 9 июл. В столице могут установить ряд дополнительных автономных боксов для теста на коронавирусноую инфекцию, боксы будут брать мазок из ротоглотки, проверять температуру и обоняние, пока боксы есть только в клинике ЭКО «АльтраВита», сообщает Nation News.

Генеральный директор клиники ЭКО «АльтраВита» Сергей Яковенко отметил, что те, кто заражен коронавирусом, не чувствуют запахов, проверка обоняния – надежный способ выявить Covid-19.

«Мы были вынуждены развернуть этот бокс для того, чтобы начать работу после карантина и обезопасить от заражения вирусом и клинику, и врачей, и пациентов. Мы ввели такой принцип, что любой входящий в здание клиники человек должен сдать эти тесты, пройдя через бокс. Прежде, чем проводить такой тест, мы спрашиваем у пациента, есть ли у него порок врожденного отсутствия обоняния», — сказал Яковенко.

Бокс устанавливали около двух недель, уточнил врач. Он объяснил, что долгий срок создания бокса оправдан тем, что это первый такой опыт. Яковенко уверен, что в следующий раз можно будет сделать бокс дешевле и в два раза быстрее – за неделю.

Клиника потратила на строительство бокса около 300 тысяч рублей.

«Кроме самого бокса мы также построили достаточно большой навес, чтобы дожди не заливали оборудование на полочке перед ним, и соорудили подходные пути к нему, чтобы потоки пациентов не пересекались», — добавил гендиректор клиники.

Он отметил, что в клинику уже поступают заявки от других компаний на изготовление бокса.

Бокс является автономным, объяснил Яковенко, в боксе установлена приточно-вытяжная вентиляция. Забор воздуха производится с расстояния десяти метров, и на высоте трех метров от этого бокса, чтобы выдыхаемый пациентами воздух не попал внутрь. В боксе есть отопление.

«Внутри бокса поддерживается избыточное давление воздуха, чтобы микробы не могли попасть внутрь через щели», — добавил гендиректор.

Проходят тест в боксе каждый день до 350 человек. Чтобы компенсировать затраты на строительство, такой анализ сделали платным. Пока тесты на коронавирус делаются в течение суток, но врач надеется сократить это время до 2-3 часов.

В клинике сейчас ведутся работы по установке коридора с сухим туманом для внешнего обеззараживания пациентов. Протяженность коридора составит три метра. Пациенты будут проходить его перед тем, как попасть в клинику.

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9 ИЮЛЯ

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.