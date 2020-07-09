РИАМО - 9 июл. На место разрушенного участка дороги в Рузе через реку Городянка на Волоколамское шоссе рядом с домом 8 прибыла строительная техника, рабочие начинают восстановительные работы, передает корреспондент РИАМО.

В настоящее время на дорогу выгрузили экскаватор, который готовится приступить к расчистке обвалившегося участка дороги.

По краю сохранившейся после подтоплений полосы рабочие начали делать насыпь, по которой будут ходить местные жители.

Вечером 8 июня из-за обильных осадков в Рузе была разрушена насыпная дамба. Было подтоплено несколько приусадебных участков и домов, а также участков дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.