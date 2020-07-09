РИАМО - 9 июл. За прошедшие сутки в Москве выявили 568 случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев инфицирования в городе достигло 227 363, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В России за сутки зафиксировали 6 509 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах. 27,3% новых зараженных не имели симптомов. За весь период эпидемии зарегистрировано 707 301 случай инфицирования, скончались 10 843 пациента, вылечились 481 316 человек.

В Москве за прошедшие сутки выздоровели 1 173 человека, общее число выздоровевших от Covid-19 составило 162 086.

За сутки в городе скончались 32 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии число летальных случаев составило 4 059.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.