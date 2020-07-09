РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске завершают строительство новой площадки для занятий атлетов уличными дисциплинами спорта, ее планируют открыть 16 июля, сообщается в группе «Федерация воздушно-силовой атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые атлеты, у нас финишная прямая, 99,6% площадки готово. Однако посещение закрыто до 16 июля. Краске требуется время, чтобы высохнуть, и спешить не стоит. Даже если снаружи кажется, что краска схватилась, внутри она еще сырая. При закрытых дверях площадка не функционирует. Не стоит перелезать через забор и всем демонстрировать свои навыки вандала, сдирая краску с турников», - говорится в сообщении.

Планируется, что многофункциональный спортивный комплекс станет местом, где атлеты различных уличных дисциплин, независимо от своего уровня умений и навыков, смогут безопасного развиваться в выбранных спортивных направлениях.