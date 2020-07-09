РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска проконтролируют соблюдение требований правил дорожного движения при грузоперевозках по 12 июля, сообщается в официальном Instagram-аккаунте отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск в целях снижения аварийности с участием грузового транспорта, профилактики нарушений правил дорожного движения водителями данных транспортных средств в период с 6 по 12 июля 2020 года проводит профилактический рейд «Грузовик», - говорится в сообщении.

В период проведения рейда экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД будут проверять соблюдение требований ПДД водителями вышеуказанной категории транспортных средств. Особое внимание уделят вопросу обеспечения безопасности, а именно: техническому состоянию грузовиков, соблюдению водителями режима труда и отдыха.

«В рамках мероприятия будет проведена работа по выявлению грузового транспорта с внесенными в конструкцию транспортного средства изменениями, не зарегистрированными в ГИБДД», - заключается в материале.