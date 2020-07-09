РИАМО - 9 июл. В столице за последние сутки выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти 19% месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«В столице за последние сутки выпало 18 миллиметров осадков», - сказал Леус.
Месячная норма осадков в июле составляет 95 миллиметров.
В столице за первые четыре дня июля выпало 36 миллиметров осадков, что составляет свыше трети от месячной нормы.
Ранее июнь 2020 года побил 200-летний рекорд по осадкам, за месяц выпало 193 миллиметра небесной влаги.
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