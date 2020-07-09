РИАМО - 9 июл. В столице за последние сутки выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти 19% месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В столице за последние сутки выпало 18 миллиметров осадков», - сказал Леус.

Месячная норма осадков в июле составляет 95 миллиметров.

В столице за первые четыре дня июля выпало 36 миллиметров осадков, что составляет свыше трети от месячной нормы.

Ранее июнь 2020 года побил 200-летний рекорд по осадкам, за месяц выпало 193 миллиметра небесной влаги.