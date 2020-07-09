РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Дети в подмосковном Красногорске дважды в неделю могут принять участие в бесплатных мастер-классах по рисованию, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Приглашаем на бесплатные мастер-классы по рисованию (5+). Занятия проходят в парке «Опалиховский пруд» каждый понедельник и четверг. Начало в 17:00», - говорится в сообщении.

Занятия проводят Юрий и Наталья Крошкины - руководители арт-студии «Фантазеры» Дома культуры «Опалиха», дипломированные художники-педагоги и иллюстраторы, участники многочисленных выставок, выпускники Московского высшего художественно-промышленного училища - бывшего Строгановского.

«При неблагоприятных погодных условиях занятия переносятся в малый зал ДК «Опалиха», - заключается в сообщении.