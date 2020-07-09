РИАМО - 9 июл. В ближайшие сутки планируется ликвидировать все подтопления в городском округе Руза, которые возникли из-за обильных осадков и разрушения насыпной дамбы через реку Городянка, сообщил журналистам в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Надеюсь, что за сегодняшний день мы ликвидируем все возможные подтопления, даже если дожди будут продолжаться», - рассказал Гержик.

По его словам, в Рузе помимо участка дороги через реку Городянка рядом с домом 8 по Волоколамскому шоссе больше всего от воды пострадали улицы Красноармейская и Красная.

«Наша задача максимально быстро восстановить движение по этой дороге, которая сегодня, по сути дела, соединяет две части Рузы. <...> Наша задача за сутки максимум все тут привести в порядок, чтобы движение возобновилось», - отметил Гержик.

Он уточнил, что техника готова приступить к восстановительным работам в течение полутора часов.

Минувшим вечером из-за обильных осадков в Рузе была разрушена насыпная дамба. Было подтоплено несколько приусадебных участков и домов, а также участков дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>