РИАМО - 9 июл. Благодаря действиям местных властей удалось не допустить воду к городу Рузе, оперативные действия позволили управлять стихией, сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Причиной ЧП с подтоплением в Рузском округе стало большое количество осадков, выпавшее в регионе. Из-за непогоды за насыпной дорогой через реку Городянка, выступавшей в качестве дамбы, скопился большой объем воды. Власти приняли решение самим вскрыть эту дамбу.

«Фактически, вчера был уникальный случай, потому что мы управляли стихией. Когда мы получили сводку из МЧС, мы понимали, что вода уже поднимается, идет выше и выше. <...> Было принято беспрецедентное решение пустить воду по руслу, которым мы могли управлять», - сказал Пархоменко.

Он отметил, что основной удар пришелся не по всему городу, потому что стихию удалось вывести в реку Руза.

Как отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, решение властей Рузы о вскрытии дамбы и сливе воды после прошедших ливней было правильным.

«Там накопился большой объем воды. Чтобы не образовалась большая проблема, орган местного самоуправления принял правильное решение: вскрыли дамбу и аккуратно слили воду», — сказал Тресков.

Граждан из пострадавших домов вывезли заблаговременно. Некоторые из них остаются в пункте временного размещения, где обеспечено все необходимое, в том числе горячее питание. Пострадавших и погибших нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>