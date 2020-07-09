РИАМО - 9 июл. Благодаря действиям местных властей удалось не допустить воду к городу Рузе, оперативные действия позволили управлять стихией, сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.
Причиной ЧП с подтоплением в Рузском округе стало большое количество осадков, выпавшее в регионе. Из-за непогоды за насыпной дорогой через реку Городянка, выступавшей в качестве дамбы, скопился большой объем воды. Власти приняли решение самим вскрыть эту дамбу.
Он отметил, что основной удар пришелся не по всему городу, потому что стихию удалось вывести в реку Руза.
Как отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, решение властей Рузы о вскрытии дамбы и сливе воды после прошедших ливней было правильным.
«Там накопился большой объем воды. Чтобы не образовалась большая проблема, орган местного самоуправления принял правильное решение: вскрыли дамбу и аккуратно слили воду», — сказал Тресков.
Граждан из пострадавших домов вывезли заблаговременно. Некоторые из них остаются в пункте временного размещения, где обеспечено все необходимое, в том числе горячее питание. Пострадавших и погибших нет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.
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