РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. Второй этап обработки территорий от клещей и комаров завершили в пяти парках подмосковного Красногорска, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Дезинсекция в парках Красногорска завершена. Во всех пяти парках Красногорска – городском парке, ПКиО «Ивановские пруды», детском городке «Сказочный», экопарке «Губайловский» и парке «Опалиховский пруд» проведен второй этап обработки от клещей и комаров в этом году», – говорится в сообщении.

Обработку территории провели для того, чтобы прогулки в парках Красногорска были безопасными и приятными.