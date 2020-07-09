РИАМО - 9 июл. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 37 и 45 лет, их подозревают в совершении разбойного нападения на пенсионера, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, находясь в лесном парке в поселке Томилино, применив физическую силу и слезоточивый газ, похитили у 66-летнего мужчины сумку с личными вещами», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время осмотра места происшествия сотрудники полиции нашли мобильный телефон, принадлежащий одному из нападавших. Спустя несколько часов на сотовый позвонил мужчина и попросил вернуть потерянный аппарат.

«Договорившись о встрече, оперативники задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния недалеко от места преступления. При личном досмотре у задержанных изъяты газовый баллончик и сумка, принадлежащая потерпевшему», – заключила Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу.