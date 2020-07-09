РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. В больнице №1 подмосковного Красногорска проводят операции на глазах с помощью офтальмологического хирургического комплекса, произведенного на Красногорском заводе имени Зверева, сообщается в Instagram-аккаунте лечебного заведения.

В начале года в консультативно-диагностическом центре больницы установили офтальмологический хирургический комплекс, который завод предоставил на безвозмездной основе. Комплекс ЛС-02-«Зенит» предназначен для проведения микрохирургических операций на переднем и заднем отделах глаза.

«В стенах медицинского учреждения на этом комплексе уже проведено несколько десятков операций. Большая часть – это лазерная дисцизия вторичной катаракты у пациентов, перенесших ранее операцию по установке искусственного хрусталика, а также лазерные базальные иридэктомии – операции по поводу закрытоугольной глаукомы», – говорится в сообщении.

Офтальмологический хирургический комплекс ЛС-02-«Зенит» используют для лечения жителей Московской области. Сотрудники офтальмологического отделения прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и обучились работе с лазерным прибором, которая активно началась с февраля.

«Все мы отметили современный и эргономичный дизайн прибора, интуитивно понятную настройку мощности лазерного луча и площади хирургического пятна, удобство положения пациента и компактность прибора. Мы выражаем благодарность за предоставленную возможность работы на современном лазерном комплексе и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с ПАО «Красногорский завод имени Зверева» - отметила заведующая офтальмологическим отделением ГБУЗ МО КГБ №1.