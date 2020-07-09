РИАМО - 9 июл. На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут, посвященный музею-заповеднику «Коломенское», экскурсия уже доступна посетителям сайта, протяженность маршрута составляет около двух километров и включает в себя 10 объектов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«О подмосковном селе Коломенском было известно еще с начала XIV столетия. Впервые о нем упоминает духовная грамота Ивана Калиты. Портал «Узнай Москву» предлагает москвичам и гостям города прогуляться по «Коломенскому» и узнать много интересного о достопримечательностях музея-заповедника», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Все объекты обозначены на интерактивной карте. Нажав на каждую из точек, можно найти подробную информацию о той или иной достопримечательности «Коломенского». Так, во время прогулки пользователям портала предлагают увидеть Спасские ворота, церковь Вознесения Господня и домик Петра I. Время прохождения маршрута — чуть более часа.

Портал «Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 644 памятников, 328 музеев, 196 территорий, сведения о 208 исторических личностях, о 128 тематических прогулочных маршрутах и о 64 квестах. Мобильное приложение доступно на русском и английском языках для устройств с операционными системами Android и iOS.