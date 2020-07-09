РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 июл. Щелковское отделение «Российского Красного креста» передаст жителям Щелкова, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 300 продуктовых наборов и 200 наборов со средствами первой необходимости, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Поддержку предоставят многодетным семьям, жителям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пожилым гражданам», - говорится в сообщении.

Старт акции дали в День семьи, любви и верности. Наборы будут раздаваться представителями общественных организаций и сотрудниками территориальных отделов администрации городского округа, которые в течение недели доставят их нуждающимся.





