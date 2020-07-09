РИАМО - 9 июл. Более пяти тысяч столичных компаний хотят провести тестирование сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции, при этом работодатель берет на себя расходы по забору крови, исследования же проводятся за счет города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект по созданию государственно-частного партнерства, когда город берет на себя расходы по проведению исследования, а работодатель — по забору крови, оказался востребован. Уже более пяти тысяч организаций заинтересовались этой возможностью и вышли с нами на связь, более чем с 600 организациями заключен договор», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы пройти тестирование, работникам необязательно посещать поликлинику. Медицинская бригада может приехать на территорию организации, чтобы произвести забор крови на месте.

Для организации тестирования работодателю необходимо выбрать одну из медорганизаций на сайте столичного департамента здравоохранения. По указанному там телефону можно будет узнать подробнее о заключении договора, а затем направить соответствующие документы.

При этом работодатель вправе выбрать удобное место для проведения забора крови из вены: на территории своей компании или в поликлинике. Также с сотрудниками поликлиники можно обсудить дату и время.

При выборе тестирования в поликлинике сотрудники должны прибыть к назначенному времени с паспортом и полисом ОМС. Персонал поликлиники на входе измерит температуру, выдаст маски и бахилы и направит на оформление документов.

В случае тестирования сотрудников на территории организации к назначенному времени на место прибудет медицинская бригада. После заполнения необходимых документов медработники возьмут кровь из вены.

Результаты исследования на антитела к коронавирусу будут доступны в электронных медкартах сотрудников в течение трех дней. В каждой организации будет выделен ответственный сотрудник, который также получит доступ к результатам, если на это будет получено согласие работников.

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9 ИЮЛЯ

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