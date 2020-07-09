РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 июл. Жителей подмосковного Красногорска приглашают принять участие в общегородской физкульт-тренировке на открытом воздухе в четверг, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске объявлена общегородская тренировка. Спортивное мероприятие запланировано в Павшинской пойме (ориентир – памятник Георгию Победоносцу) в четверг, 9 июля», – говорится в сообщении.

В 18:00 пройдет детская тренировка. Затем в 19:00 стартует функциональная тренировка со старшим инструктором-методистом Красногорской арены имени Владимира Петрова Эдуардом Мурыковым. Занятие направлено на укрепление мышц тела, повышение ловкости и координации.

В 20:00 начнется тренировка по смешанным единоборствам с серебряным призером чемпионата России по панкратиону Сергеем Сизовым. Спортсмен познакомит гостей мероприятия с основами боевых искусств.

«Участникам тренировки рекомендуется брать с собой воду и гимнастический коврик», – заключается в материале.