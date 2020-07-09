РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Мастер-класс по семейному туризму для молодых семей Балашихи провели в Ольгинском лесопарке члены партии «Единая Россия» и их сторонники, его организовали в честь Дня семьи, любви и верности в рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Старший брат», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Целью мероприятия было рассказать тем, кто давно мечтал попутешествовать без традиционных отелей, почувствовать свободу, дикую природу и изучить свою малую родину. В первую очередь Подмосковье, потому что есть множество прекрасных мест в Московской области, куда можно с удовольствием приехать. Места действительно есть шикарные, туда даже экспедиции отправляются», - сказал председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Александр Евсюткин.

Но чтобы отправиться в любую серьезную экспедицию, необходимо как следует подготовиться. Для этого в Ольгинском экопарке активисты развернули настоящий туристический бивак.

В рамках партийных проектов к участию в различных мероприятиях привлекаются ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

Участники слета могли под руководством опытных инструкторов сами поставить палатку и овладеть необходимыми навыками выживания в лесу. Они узнали, как правильно развести огонь и что для этого использовать, как переночевать в лесу и при этом хорошо отдохнуть и защититься от насекомых.

«Узнал много интересного о том, каких типов бывают палатки и как правильно их выбирать для того или иного похода. Очень много вещей, о которых до этого и не слышал. Теперь с удовольствием приду и на следующий подобный мастер-класс», - отметил молодогвардеец Балашихи Никита Ефремов.

Уже в ближайшее время планируется провести мастер-класс по дайвингу на одном из близлежащих озер Балашихи.