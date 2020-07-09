РИАМО - 9 июл. По предварительным данным, ущерб дорогам в Рузе из-за обильных осадков оценивается до 30 миллионов рублей, сообщил в четверг вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Параллельная дорога, которая там есть, мы оцениваем стоимость ущерба в миллионов 10. Здесь (участок трассы возле Волоколамского шоссе, 8 - ред.), предварительно, где-то миллионов 15. <...> То есть общую сумму ущерба для дорог мы оцениваем где-то миллионов в 25 - 30», - рассказал Тресков.

Он добавил, что оценка ущерба, который понесли жители подтопленных домов, пока еще не завершена.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе произошел прорыв дамбы. Были подтоплены приусадебные участки и дома, участки дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>