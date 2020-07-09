РИАМО - 9 июл. В Москве выздоровели еще 1 173 пациента, которые прошли лечение от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086» - сказала Ракова.

После выздоровления врачи обследуют пациента, проверяя отсутствие у него заражения Covid-19. Когда пациента выписывают, он получает соответствующие рекомендации.

Те, кто вылечился от Covid-19, могут стать донорами плазмы. Возраст подходящего донора - от 18 до 55 лет, у потенциального донора не должно быть хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Помимо этого, люди, которые переболели инфекцией, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции дома.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.