РИАМО - 9 июл. В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека, за весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Московской области еще 372 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 39 922 заболевших», — отмечается в материале.

В Московской области выявлено 59 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами Covid-19 стали 970 пациентов.

В Подмосковье сохраняется запрет на массовые мероприятия, а также действует масочный режим в общественных местах для профилактики заражения инфекцией.

Для жителей региона работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

9 ИЮЛЯ

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 1173 человека. Общее число выздоровевших превысило 162 тысячи человек.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 372 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили от Covid-19 более 39 тысяч пациентов.

- Все гостиницы и отели столицы проводят дезинфекцию и обработку своих помещений. Обработке подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы обстановки, подоконники, мебель, дверные ручки, выключатели, это позволяет обезопасить постояльцев и персонал гостиниц.

- Еще 32 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии жертвами коронавируса стали 4 059 человек.