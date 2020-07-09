РИАМО - 9 июл. В Москве благодаря онлайн-сервисам становится более удобно получать услуги ЖКХ, теперь на портале mos.ru москвичи могут настроить получение уведомлений о передаче показаний электросчетчиков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году в городе появилась возможность оплаты услуг Мосэнергосбыта онлайн на mos.ru и в мобильных приложениях. Теперь жителям доступна функция подписки на оповещения, которые помогут следить за выставленными начислениями и не забыть о своевременной передаче показаний», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

Для того чтобы настроить уведомления, пользователю необходимо заранее указать в личном кабинете на портале mos.ru адрес проживания, номер лицевого счета АО «Мосэнергосбыт» и номер счетчика. Сделать это можно в разделе «Профиль», выбрав там категорию «Недвижимость».

После этого в личном кабинете нужно перейти во вкладку «Настройка подписок» в левой панели личного кабинета, выбрать тему «ЖКУ» и в графе «Передача показаний и начисления по электросчетчикам» отметить желаемый тип получения уведомлений.

Подавать показания и оплачивать электроэнергию рекомендуется с 15-го по 26-е число каждого месяца. Получив напоминания, жители могут мгновенно передать показания электросчетчиков и оплачивать счета на mos.ru при помощи услуги «Прием показаний и оплата электроэнергии» в каталоге услуг, или из личного кабинета — через виджет «Коммунальные услуги».