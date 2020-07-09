РИАМО - 9 июл. В Рузе после обвала насыпной дамбы через реку Городянка из-за обильных осадков обрушилась одна полоса дороги возле АЗС, ее планируют восстановить в ближайшие дни, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

«Действия администрации (Рузского городского округа - ред.) правильные. <...> Думаю, пару дней и дорога должна уже работать», - сказал Тресков после осмотра размытого участка трассы.

Как сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, такого удара стихии не помнят за всю историю Рузы. Тем не менее, ни один человек не пострадал. Более 60 человек в зоне подтопления покинули свои дома самостоятельно. Еще 52 были эвакуированы. В настоящее время 15 человек, среди которых семеро детей, размещены в пансионате.

«Это самый большой удар (обрушение части дороги - ред.), который вчера получила Руза. Есть также ряд СНТ, которые пострадали. Везде у нас находятся люди. <...> Мы оставили на ночь дежурить тяжелую технику. Стоит трактор, стоят тросы. <...> Спасибо нашим жителям, спокойно реагируют, спокойно понимают», - рассказал Пархоменко.

Он добавил, что восстановительные работы на участке дороги планируют начать в ближайшее время.

Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе произошел прорыв дамбы. В итоге подтопило 29 приусадебных участков с 29 домами. Два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло потоком воды. Из-за инцидента были эвакуированы 52 человека. На территории Рузского округа введен режим «ЧС муниципального характера».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>