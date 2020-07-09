Вечером 8 июля из-за обильных осадков в Рузском округе произошел прорыв дамбы. В итоге подтопило 29 приусадебных участков с 29 домами.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло потоком воды.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги, всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, будет оказана помощь.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Как сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, такого удара стихии не помнят за всю историю Рузы.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Более 60 человек в зоне подтопления покинули свои дома самостоятельно. Еще 52 были эвакуированы. В настоящее время 15 человек, среди которых семеро детей, размещены в пансионате.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Восстановительные работы на разрушенном участке дороги планируют начать в ближайшее время.
На фото: последствия прорыва дамбы в Рузе
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: последствия прорыва дамбы в Рузе
©
РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: последствия прорыва дамбы в Рузе
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: последствия прорыва дамбы в Рузе
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