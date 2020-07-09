РИАМО - 9 июл. Резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» в прошлом году инвестировали в экономику города почти 6,6 миллиардов рублей, что на семь процентов больше чем в 2018 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего инвестировали компании микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, общая сумма их вложений составила более 4,1 миллиарда рублей. При этом выручка резидентов столичной особой экономической зоны в прошлом году также выросла и составила более 22 миллиардов рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Условия, предлагаемые экономической зоной, привлекают больше технико-внедренческих и промышленно-производственных предприятий. Речь идет о налоговых льготах, позволяющих снизить нагрузку на 47%, бесплатном технологическом присоединении и свободной таможенной зоне.

«Статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» в 2019 году получили 24 компании — в три раза больше, чем годом ранее», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

«Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 206,8 гектара. Компания, принявшая решение локализовать производство на территории технополиса, может выбрать уже готовые производственные площади по типу brownfield или построить собственный завод на земельных участках площадок, расположенных в Зеленограде, по типу greenfield.