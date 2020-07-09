РИАМО - 9 июл. На Амурской улице в Москве появился первый бульвар, на котором расположены 24 архитектурные формы в виде рабочих кабинетов, для них создана дизайнерская подсветка с несколькими вариантами освещения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новое пространство расположено вблизи от жилого микрорайона. Территорию планируют благоустроить: создать масштабный ландшафтный парк, установить деревянный амфитеатр для проведения мероприятий, встреч, чтения лекций и для работы с ноутбуком», - говорится в сообщении.

Кроме того, на бульваре планируется создать многофункциональные спортивные площадки. Также откроют более 70 магазинов, ресторанов и кафе.

На данный момент на территории бульвара появилась детская площадка с канатной дорогой, батутами и качелями, разработанная с учетом рекомендаций психологов по созданию развивающей среды. Все оборудование подобрано так, чтобы способствовать развитию моторики, координации и баланса, социальных и эмоциональных навыков.

Площадку с игровым комплексом «Лес приключений» сделали по уникальному проекту. Она выполнена в синем цвете — это соответствует мировой тенденции на однотонные детские пространства. Так, в Копенгагене есть черная детская площадка с огромной горкой в виде паука, в Торупе — красная деревянная площадка, в Шанхае — красная с высокими зонтами.