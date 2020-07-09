РИАМО - 9 июл. Работы по обеспечению помещения электричеством ведутся в столице в новом здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время выполняется комплекс работ по технологическому присоединению музейного комплекса, выделенная мощность составит 1780 киловатт», — сказал вице-мэр.

Чтобы обеспечить электричеством новое здание, была обустроена распределительная трансформаторная подстанция. В нее было встроено современное оборудование, включая четыре трансформатора мощностью по 1 600 киловатт каждый.

По словам Бирюкова, в скором времени начнутся работы по монтажу устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, каналов связи и передачи данных, системы учета электроэнергии.

Он отметил, что сейчас энергетики ведут работы по прокладке кабельных линий в историческом центре города, поэтому перед началом работ были изучены свойства грунта и нахождение подземных коммуникаций.

«Работы ведутся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения», — добавил заммэра.

Подстанция будет питаться от двух кабельных линий по 10 киловатт длинной девять километров.

Электричество будет подведено по второй категории надежности. Если произойдут технологические нарушения на одной линии, то напряжение будет передаваться по резервной линии.