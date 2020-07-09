РИАМО - 9 июл. В столице до конца 2020 года планируют сделать около 23 километров выделенных полос на семи участках столичных дорог, сообщает ТАСС.

Из-за введения режима повышенной готовности обустройство «выделенок» было приостановлено.

«Сейчас работы возобновлены. Планируем запустить выделенные полосы на семи участках дорог, в том числе на Большой Дорогомиловской улице в сторону области, на площади Киевского вокзала и других - всего около 23 километров до конца года», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что при организации дорожного движения в Москве будут применяться современные решения, например, буферные полосы и так далее.

По словам вице-мэра, в столице уже есть 350 километров «выделенок», около 64% маршрутов троллейбусов, автобусов и электробусов проходят по ним. За счет выделенных полос столичный транспорт увеличивает скорость на 20-30%. Кроме того, уменьшилось число дорожных аварий с участием городского транспорта на 15-25%.

Также Ликсутов объяснил, что появление новых выделенных полос зависит еще и от департаментов строительства, ЖКХ и капитального ремонта.