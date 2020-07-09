РИАМО - 9 июл. В настоящее время после прорыва насыпной дороги через реку Городянка в Рузском городском округе не ожидается второй волны подъема уровня воды, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Война.

«Второй волны уже не нужно опасаться. Вода ушла, прорвав эту насыпную дорогу. На данный момент сейчас происходит оценка ущерба для жителей, которые там ниже по течению реки. <...> Пострадавших и погибших нет», - рассказал Война.

Он добавил, что после оценки ущерба спасатели подключатся к восстановлению пострадавших объектов.

Вечером 8 июля в следствии обильных дождей, обрушившихся на Подмосковье, в Рузском округе произошел прорыв дамбы. В итоге подтопило 29 приусадебных участков с 29 домами. Два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло потоком воды. Из-за инцидента были эвакуированы 52 человека. На территории Рузского городского округа введен режим «ЧС муниципального характера».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>