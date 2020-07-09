РИАМО - 9 июл. Из-за сильных дождей и прорыва дамбы в Рузе было эвакуировано 52 человека, в пункте временного размещения в пансионате «Бабаево» остаются три семьи — восемь человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По состоянию на 6:00 в пункте временного размещения на базе пансионата «Бабаево» остаются три семьи: восемь человек, из них двое детей, остальные убыли к родственникам», - говорится в сообщении.

На территории Рузского городского округа введен режим «ЧС муниципального характера».

В регионе развернут оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.

Вечером 8 июля из-за сильных дождей, обрушившихся на регион, в Рузском округе произошел прорыв дамбы. В итоге подтопило 29 приусадебных участков с 29 домами. Два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло потоком воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали в результате ЧП. Также он дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском округе.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>