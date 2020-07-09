РИАМО - 9 июл. В Подмосковье объявлены аукционы по нанесению дорожной разметки, соответствующие извещения опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Опубликованы закупки по нанесению и восстановлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах в Подмосковье», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Аукционы предусматривают работы по нанесению и восстановлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Восстановление дорожной разметки финансируют за счет средств бюджета Московской области.

Работы будут выполнены в 2020 году.