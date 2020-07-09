РИАМО - 9 июл. В Московской области из-за сильных дождей подтопило почти 330 приусадебных участков, а также 150 дачных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«На территории Московской области в трех муниципальных образованиях поступили сообщения о подтоплении 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 частных жилых домов, одного участка дороги», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтопленных участков наблюдается в Можайском городском округе. Там подтопило 278 участков, так, в СНТ «Виктория» и «Стрела» подтопило 118 и 60 участков соответственно.

Вечером 8 июля на Московский регион обрушились сильные дожди. В Москве и Подмосковье до четверга был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы. Непогода стала причиной подтоплений.