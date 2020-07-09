РИАМО - 9 июл. До конца сентября к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) подключат все 53 ангиографа, находящихся в столичных медицинских организациях, на данный момент к системе подключены ангиографы в четырех городских больницах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это позволяет оптимизировать планирование операций и тем самым повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента. У специалистов появилась возможность заранее и в режиме реального времени проконсультироваться с коллегами, работающими с сервисом», — заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве реализуется масштабный проект по созданию единого цифрового пространства для медработников и пациентов, включающий внедрение единого радиологического информационного сервиса ЕМИАС в стационары.

Все протоколы заключений по итогам рентгенэндоваскулярных вмешательств автоматически поступают в ЕРИС и доступны врачам, работающим в едином цифровом пространстве. Протоколы заключений инструментальных исследований доступны также для пациентов в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Внедрение ЕРИС ЕМИАС позволяет объединить данные о пациенте, назначения врача-клинициста и результаты исследований. Это не только переход к электронной документации, но и создание единого информационного пространства системы здравоохранения Москвы: к ЕРИС ЕМИАС подключены все амбулаторно-поликлинические учреждения, ведется подключение стационарных медицинских организаций.