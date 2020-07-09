РИАМО - 9 июл. Новые интересные экспонаты – орбитальная станция и макет ракеты – теперь доступны в павильоне «Космос» на ВДНХ для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы Выставки достижения народного хозяйства.

«В павильоне «Космос» появились новые экспонаты. Среди них макет орбитальной станции «Салют-6» и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждет посетителей и новая мультимедийная зона, посвященная спутнику «ВДНХ-80». Его запустили на орбиту в прошлом году — к 80-летию выставки», — рассказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Проект космической ракеты разработан больше чем 50 лет назад Константином Циолковским. До первых полетов он существовал только на бумаге. Такой же принцип построения ракет сохраняется и по сей день.

Станция «Салют-6» с 1977 по 1981 годы была на орбите. Это первая станция, на которой побывали международные экипажи. Всего 27 человек. Ее макет также доступен к просмотру.

Также в павильоне появилась мультимедийная зона, рассказывающая о спутнике «ВДНХ-80», который запустили в космос накануне 80-летия главной выставки страны. Космический аппарат уже год находится на низкой околоземной орбите и каждый день отправляет в Центр управления полетами данные о космической погоде.

Кроме того, посетители павильона смогут увидеть экспозицию гермошлема ГШ-6 — части высотного снаряжения летчика или космонавта. Этот воздухонепроницаемый шлем необходим для авиаполетов на больших высотах. При разгерметизации кабины летательного аппарата и катапультировании он сохраняет пилоту жизнь.

Центр «Космонавтика и авиация» вновь заработал 16 июня после постепенного снятия режима ограничений из-за распространения коронавируса.