РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. Краеведы городского округа Домодедово провели раскопки на месте падения самолета времен Великой Отечественной войны у деревни Степыгино и высказали предположение, кто мог им управлять, сообщается на странице поискового отряда «Истокъ» в соцсети «ВКонтакте».

Обломки самолета были обнаружены еще несколько лет назад, Краеведы надеялись выяснить судьбу летчика, не прибегая к раскопкам - путем архивного исследования, но поиск по документам не дал положительного результата, и было принято решение провести раскопки, установить тип самолета, условную дату его крушения, номер самолета и мотора, на основании чего продолжать архивный поиск.

«В ходе раскопок была сделана зачистка материковой поверхности, которая выявила пятно ударной воронки, а также ряд иных объектов, связанных с падением самолета. Найден крюк от парашюта, свидетельствующий о том, что летчик погиб. Разборка заполнения воронки показала, что ее глубина не превышает 1 метра от уровня дневной поверхности, а обломков в ней сравнительно не много, тем не менее были найдены 2 заводские таблички, датированные апрелем 1944 года и часть заводского номера мотора ВК-105», - говорится в сообщении.

Также на дне воронки краеведы обнаружили патроны к пулемету калибра 12,7 миллиметра и снаряды к пушке калибра 20 миллиметров, общим числом 165 штук. Находки передали сотрудникам полиции. Тип самолета установлен как Як-7 или Як-9.

«На основании имеющихся материалов, с высокой степенью уверенности можно предполагать, что на этом самолете 20 февраля 1945 года погиб летчик, младший лейтенант Поневин Александр Иванович 1923 года рождения, служивший в 29-ом гвардейском истребительном авиаполку, который в феврале 1945 года базировался на аэродроме Степыгино», - отмечается в сообщении.

Для подтверждения этой версии требуется архивная работа. Она будет проведена после открытия Центрального архива министерства обороны.