РИАМО – 9 июл. В рамках Международного фестиваля искусств Чайковского, который будет проходить в Клину, два концерта пройдут на сцене на воде, так, там состоится представление юношеского всероссийского оркестра, сообщила РИАМО министр культуры региона Елена Харламова.

VI Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского пройдет с 31 июля по 9 августа в Клину.

«В Клину мы построили сцену на воде. Там есть прекрасная площадка. Представление юношеского всероссийского оркестра мы думаем вынести за рамки усадьбы и сделать на воде», - сказала Харламова.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на Международном фестивале искусств Чайковского сократят в два раза количество мест. Места в партере расставят с учетом социальной дистанции.