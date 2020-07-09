РИАМО - 9 июл. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, воздух прогреется до 23-25 градусов, местами возможен небольшой кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 21-23, по области 20-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45%.

Такие погодные условия комфортны для многих метеозависимых людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, эндокринными и вегетативными нарушениями с проявлениями хронической кислородной недостаточности.