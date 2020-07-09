РИАМО - 9 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение как можно скорее восстановить дамбу и дороги в Рузском городском округе, всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, будет оказана помощь.

Вечером 8 июля в результате сильных дождей в Рузском округе произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с 29 домами. Два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло потоком воды. Из-за происшествия было эвакуировано 52 человека, из них 7 детей.

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», - сказал Воробьев.

Как отметил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, из-за происшествия в округе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отключено газоснабжение и электроснабжение на некоторых улицах. Пострадавших в результате ЧП нет.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>